Dall’agenzia assicurativa alla fabbrica di vernici Agenzia di assicurazioni cerca addetto/a per contabilità, gestione polizze, back office, vendita e gestione sinistri. Preferibile laurea in materie economiche e conoscenza dell'inglese. Retribuzione Ral 14mila euro. Operaio produzione vernici cercato per carico/scarico merce, movimentazione magazzino, utilizzo macchinari e confezionamento vernici. Retribuzione Ral 23mila euro. Info su Afolmet.it.