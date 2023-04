Dall’abbraccio al raid violento Tutte le tecniche dei “rolexari“: tre raid da 30mila euro in 7 ore

di Nicola Palma

Tre episodi in sette ore. Tre modalità differenti per depredare la vittima di turno, a ulteriore testimonianza di un fenomeno che sta ormai coinvolgendo diverse tipologie di criminali. Non solo le batterie di "trasfertisti" napoletani in scooter, decimate negli ultimi due anni dalle indagini in serie della Squadra mobile. Gli orologi di pregio fanno gola anche ai delinquenti di strada, che si muovono singolarmente o in gruppi ristretti e non si fanno scrupoli se devono malmenare o peggio picchiare il malcapitato col cronografo al polso; così come a intervalli regolari si ha notizia di colpi più organizzati, quasi sempre messi a segno da donne che avvicinano le persone (spesso anziane) con una scusa e poi le derubano con non comune destrezza, con un complice che aspetta in macchina col motore acceso. I raid andati in scena venerdì hanno messo in mostra il campionario (quasi) completo, dando l’idea di un’escalation che ha contribuito a incrementare il numero dei reati predatori nel 2022.

Il primo blitz in ordine di tempo, di cui il Giorno ha già dato conto ieri, è avvenuto a mezzogiorno nell’autosilo all’angolo tra via Pisani e via Zezon: un trentenne bielorusso, che aveva appena parcheggiato al piano -2, è stato accoltellato al fianco dopo aver tentato di opporsi alla rapina di un Omega da 10mila euro; è finito al Fatebenefratelli con una ferita per fortuna non grave. Un’ora dopo, attorno alle 13, è toccato a un ottantaquattrenne, che aveva posteggiato l’auto davanti a uno stabile di via Ippodromo, a due passi dalla Maura: una donna, che lui ha descritto come italiana, gli si è avvicinata, ha iniziato a parlargli e, approfittando di un suo attimo di distrazione, gli ha sfilato un Rolex Submariner da 15mila euro simulando un abbraccio; alla polizia, l’anziano ha riferito che poco dopo la ladra è salita a bordo di un veicolo guidato da un uomo e si è allontanata. Alle 19.30, l’ultimo colpo in piazza Gobetti, vicino alla stazione ferroviaria di Lambrate: un cinquantenne è stato aggredito da due uomini, secondo lui di origine nordafricana, e derubato di un Rolex modello Omega da 6mila euro; anche in quest’occasione, i malviventi sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sui tre casi indagano gli agenti della Questura: soprattutto nel primo caso, potrebbero rivelarsi determinanti per le indagini le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.