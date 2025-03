Dalla Regione 680mila euro per i più fragili

Si chiama "vulnerABILITÀ" il progetto incentrato sul tema dell’abitare e destinato a persone in condizioni di difficoltà economica. Elaborato dal Comune, che ha partecipato all’avviso pubblico della Regione, ha ottenuto il primo posto in graduatoria ed è stato premiato con un finanziamento di oltre 680mila euro.

L’obiettivo è offrire un sostegno concreto alle fasce più fragili della popolazione residente negli alloggi pubblici comunali (via Petrella, via Mozart, via Fosse Ardeatine e via Fratelli Cervi), con un’attenzione particolare agli anziani con pensioni insufficienti e ai nuclei familiari in difficoltà. "Il progetto si fonda su un grande lavoro sinergico tra Comune e territorio e vuole rappresentare un passo importante per rendere gli alloggi pubblici non solo spazi abitativi, ma luoghi di inclusione e benessere per i cittadini più fragili", commenta l’assessore al Welfare e Politiche abitative Riccardo Visentin. La prima linea di supporto riguarda i servizi di accompagnamento e inclusione abitativa. Uno degli aspetti centrali sarà il potenziamento dei servizi di supporto per gli inquilini, attraverso la creazione di presidi sociali direttamente nei caseggiati. Qui operatori specializzati offriranno orientamento e assistenza, aiutando le famiglie a gestire al meglio la loro condizione abitativa e a risolvere eventuali criticità.

L’intervento prevede anche azioni di prevenzione della morosità, con percorsi di educazione finanziaria e supporto alla gestione delle spese domestiche. Un elemento innovativo sarà lo sviluppo di un’applicazione digitale, che permetterà di comunicare in modo più semplice e immediato con il Comune, accedere ai servizi e ricevere informazioni utili. Parallelamente il progetto prevede interventi economici mirati e percorsi di autonomia per aiutare le famiglie a far fronte alle spese di riscaldamento, attraverso un contributo economico fino a 200 nuclei nel biennio.

Il sostegno finanziario sarà accompagnato da un percorso personalizzato di accompagnamento per aiutare le famiglie a uscire dalla morosità e a ritrovare un equilibrio economico. In questo contesto, saranno attivati anche servizi di orientamento al lavoro.La.La.