Dalla Regione 669 alloggi divisi in 11 vie

Grazie a un cofinanziamento regionale di 42,6 milioni di euro sono stati realizzati a Milano 669 alloggi pubblici, di cui 613 destinati a canone sociale e 56 a canone moderato. Questi i risultati dell’accordo-quadro per la casa presentati ieri a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. "Sono soddisfatto di aver portato a termine un’operazione con la quale garantiamo un ingente numero di abitazioni a Milano a prezzo calmierato – spiega l’assessore –. Questa è una risposta alla domanda abitativa: un ottimo esempio di pianificazione territoriale e urbanistica. Faremo altri interventi di questo tipo, sempre con l’obiettivo di assicurare il giusto mix abitativo e un contesto in cui al centro ci sia la qualità della vita dei cittadini".

Nel dettaglio, gli interventi realizzati a Milano attraverso l’accordo, a partire dal 2006 interessano le vie: Civitavecchia (61 alloggi), Ovada (96 alloggi), Gallarate (84), Senigallia (49), Appennini (86), Rizzoli (19), Merezzate (68), Voltri (57 sap e 56 sas), Fratelli Zoia (16), Chiesa Rossa (5) e Solari (72). Il Comune, attraverso un’apposita convenzione, ha ceduto ai Comuni di Corsico e Cesano Boscone il diritto d’uso novantennale rispettivamente di 9 e 7 alloggi in via Voltri a Milano, come controparte rispetto alla cessione, da parte di quest’ultimi, delle proprie quote di cofinanziamento.

Gi.An.