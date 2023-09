Dalla Liguria a Monte Napoleone. Presi i trasfertisti franco-algerini

Ore 16.20 di venerdì, via della Spiga, in pieno Quadrilatero. Vigilia di Fashion Week e turisti in giro per le boutique. I Falchi della Mobile pattugliano la zona in moto: sono lì per scongiurare eventuali raid di scippatori e rapinatori di orologi e intercettare persone sospette. Ne incrociano quattro all’angolo con via Sant’Andrea e decidono di controllarle. Una di loro, il ventisettenne algerino Said Boulemia, tiene in un borsello i documenti degli altri, il contratto di noleggio di una Citroen C4 con targa francese e le chiavi della macchina. È il primo passo di un’inchiesta-lampo che porterà i segugi della sezione "Contrasto al crimine diffuso", coordinati dal dirigente Marco Calì e dal funzionario Michele Scarola, a fermare tre presunti "rolexari". I controlli in banca dati non danno esito: sono fantasmi in Italia, mai fotosegnalati prima. Una traccia, però, arriva dalla targa della C4: è stata segnalata dai carabinieri come l’auto usata dalla banda di rapinatori che la sera del 9 settembre ha derubato a Sanremo un cinquantacinquenne milanese residente nel Principato di Monaco, seguendo nel traffico la sua RS6 e depredandolo di un Oyster Perpetual da 30mila euro. Gli agenti contattano i militari della Compagnia di Santa Margherita Ligure e acquisiscono i filmati registrati tra le vie della Città dei fiori. Pochi dubbi: quel giorno, Boulemia era al volante della C4, mentre il ventisettenne francese Amine Bendita ha strappato il Rolex.

E il terzo? Compare poco dopo: è stato fermato e accompagnato in Questura insieme ad altri quattro dai colleghi del commissariato Centro. Chi è? Il venticinquenne parigino Rayan Hamdi, colui che il 9 settembre girava a piedi a Sanremo a caccia di prede. Volti e indumenti corrispondono. Così come le auto riprese in Liguria: la C4, ritrovata in via Boschetti angolo via San Primo, e la Golf con targa spagnola che faceva da staffetta.