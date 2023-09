Dal Pnrr 990mila euro per la Campagnetta

Con un finanziamento Pnrr di 990mila euro, sono ai blocchi di partenza i lavori di riqualificazione della Campagnetta, grande area verde con accesso da via Di Vittorio. In programma la creazione di percorsi ciclo-pedonali, un’area giochi, alcuni orti, tavoli e panchine. Il tutto per rendere il sito più fruibile e accogliente. Verranno inoltre piantumati alberi tipici della macchia padana; a completare l’intervento, un sistema d’illuminazione e uno di videosorveglianza. In questi giorni sono partite le operazioni premilitari all’avvio del cantiere. Nel corso degli anni, sono state numerose le mobilitazioni di cittadini e comitati per la salvaguardia e la valorizzazione della Campagnetta. "L’inizio dei lavori – osserva l’assessore alle Opere pubbliche Massimiliano Mistretta – rappresenta la fase finale di un lungo percorso di protagonismo dei cittadini e sinergia con la politica, che ha consentito di restituire al quartiere più densamente abitato della città un’importante area verde".

A.Z.