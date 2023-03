Dagli edonisti agli inconvincibili

Per capire in che modo le intenzioni di acquisto siano effettivamente distribuite nel campione di individui preso in esame dall’Ateneo bergamasco e quanto ne influenzino la composizione, la ricerca ha individuato quattro gruppi omogenei per caratteristiche sociodemografiche, comportamentali e psicologiche: progressisti, edonisti, inconvincibili e follower, con i primi due che sarebbero i più aperti all’acquisto.

Gli edonisti sono soprattutto uomini, fino ai 25 anni d’età, per lo più onnivori, con un livello di istruzione media e una vita attiva e rispetto agli altri cluster, registrano la percentuale più alta di soggetti che hanno già avuto esperienze passate con il consumo di cibo a base di insetti. Altrettanto interessati all’insect food sono i progressisti, persone over 40, equamente divise tra uomini e donne, per lo più liberi professionisti e imprenditori ed un livello di scolarizzazione universitario. Si definiscono onnivori e praticanti sport individuali con una media di 1 o 2 volte a settimana. Sono i più interessati a provare alimenti inusuali e nuovi e compiono scelte di acquisto alimentari che tengano conto delle proprietà salutistiche degli alimenti e della loro dimensione etica. I meno interessati all’insect food sono gli inconvincibili e i follower.