Da Usa, Australia e Paesi europei per visitare osservatorio e telescopi

Turisti all’osservatorio astronomico per ammirare la struttura più imponente d’Europa. In visita a Rozzano una delegazione di statunitensi, australiani e di vari Paesi europei. "Una delegazione internazionale dell’associazione Antique telescope society (composta da esperti di strumenti scientifici e in particolare telescopi d’epoca che studiano e restaurano) è venuta in gita a Rozzano – spiega Michele Bini, presidente del Gruppo astrofili Rozzano –. Sono in visita in Italia e, dopo Roma e Firenze, hanno fatto tappa qui da noi a Rozzano per vedere il telescopio, uno dei più antichi, la cupola più grande d’Europa e la saletta espositiva dove sono esposti i disegni di Ettore Maggini e alcuni telescopi rari. La delegazioni è composta da statunitensi, australiani, inglesi, tedeschi e belgi". Ovviamente la delegazione ha fatto anche tappa all’osservatorio astronomico di Brera e al Museo della scienza e della tecnica dove è conservato il telescopio di Schiaparelli. E sono sempre più gli appassionati delle stelle che fanno capolino a Rozzano provenienti da mezzo mondo. Un turismo di nicchia che annovera fra le tappe obbligatorie l’osservatorio di Cascina Grande.