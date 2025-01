Da Pieve alla Ville lumière: "Esperienza memorabile ma in fatto di cucina l’Italia rimane al top"

Dal Centro di formazione professionale di Afol alla “Ville lumiére“, accarezzando il sogno di diventare enologa. Aurora Pace, 19 anni, è un’ex studentessa della scuola di ristorazione di Pieve Emanuele, in capo all’Agenzia per la formazione e il lavoro. Ha frequentato i corsi fino al quarto anno, con l’indirizzo “allestimento della sala e somministrazione di piatti e bevande“; poi è passata a un istituto alberghiero con l’obiettivo di conseguire la maturità e iscriversi all’università.

"Il mio sogno è diventare esperta di viticultura ed enologia. Spero ci sia un percorso di studi ad hoc – racconta –. A farmi capire cosa voglio fare davvero è stato un tirocinio a Parigi, in uno dei ristoranti di Alain Ducasse, tra gli chef stellati più famosi al mondo. Non l’ho conosciuto direttamente, ma ho lavorato a contatto coi suoi collaboratori. È stata un’esperienza molto formativa perché mi ha fatto capire il valore dell’autodeterminazione, l’importanza di scegliere una strada e cercare di percorrerla fino alla fine".

"Parigi è una città magnifica, anche solo respirarne l’atmosfera mi ha arricchita. All’inizio parlavo un francese molto stentato, così mi sono messa a studiare. La prima cosa che ho fatto è stata imparare a memoria il menù, per interagire meglio coi clienti del locale. Dal punto di vista eno-gastronomico la Francia è uno dei Paesi al top, specie nel settore della pasticceria e della chocolatérie. Resto comunque convinta che l’Italia sia sul gradino più alto in fatto di cucina".

"Un domani mi piacerebbe condurre la cantina di un ristorante. Non un contesto troppo formale, però. Le altre passioni? La danza e la musica. Non so se definirmi un modello per i miei coetanei, ma se dovessi dare loro un consiglio direi: perseverate in quello che vi sembra giusto".

La storia di Aurora Pace contribuisce a riaccendere i riflettori sui percorsi professionali che Afol propone agli studenti in uscita dalle medie, ma anche a coloro che, alle superiori, hanno intrapreso un percorso che non si è rivelato adeguato e pensano perciò a un cambio di rotta. A partire dall’11 gennaio ci saranno gli open day nelle sedi di Cologno Monzese, Cormano, Melegnano, Rozzano, Pieve Emanuele e Milano (via Soderini).