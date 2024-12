Da Novate all’Europa. Il primo posto a squadre e la medaglia d’oro al collo

L’atleta novatese Nicole Reina regala emozioni anche in campo europeo. Primo posto a squadre nella gara di cross ad Antalya in Turchia. Otto chilometri di percorso e tra le compagne in maglia azzurra, anche Nadia Batocletti, Ludovica Cavalli ed Elisa Palmero, reduci dalle Olimpiadi di Parigi. "La gara è stata caratterizzata da un percorso molto tecnico e avere contribuito a portare punti per la classifica finale in cui siamo arrivate prime è stata una grande soddisfazione – spiega Nicole – . Ci speravamo, sapevo di avere le caratteristiche per riuscire a conquistare una medaglia".

"L’arrivo dell’oro è stato davvero emozionante e sul podio abbiamo gioito. Siamo riuscite a creare un buon ambiente fare squadra tra noi ragazze ed è fondamentale, ci siamo trovate bene anche nei momenti liberi. Per me indossare e gareggiare con la maglia dell’Italia è sempre un grande orgoglio". I suoi prossimi impegni saranno la 10 chilometri di Valencia a gennaio, poi i campionati italiani di cross a febbraio e gli europei di 10 chilometri su strada ad aprile.

Nicole Reina, classe 1997, è un’atleta della Cus Pro Patria Milano. Originaria dell’Ucraina, all’età di cinque anni è arrivata in adozione in Italia, a Novate Milanese. Ha praticato nuoto, pallavolo e basket, poi un’insegnante della scuola elementare le ha proposto di provare l’atletica, insieme alla sorella Anna, e nella Polisportiva Novate sotto la guida di Nicoletta e Alberto Meroni ha cominciato a riscrivere i primati nazionali giovanili del mezzofondo tra le cadette. Da allieva ha iniziato a farsi seguire dal coach Giorgio Rondelli e nel 2013 è diventata campionessa italiana assoluta dei 3000 siepi, a sedici anni ancora da compiere, dopo essere stata la migliore europea ai Mondiali U18 (quinta). Nel 2014 ha vinto sui 2000 siepi ai Trials europei per le Olimpiadi giovanili. Dopo un paio di stagioni difficili, è rientrata con buoni risultati nel 2018 mentre in quella successiva è stata frenata da una fascite plantare. È tornata in azzurro nel 2022 agli Europei di cross, ventunesima e migliore tra le italiane, nel 2024 si è migliorata nella mezza maratona dopo otto anni con 1h13:29. Nel tempo libero si dedica volentieri al ciclismo ed è impegnata ad allenare i ragazzi al campo di atletica. Ha conseguito il diploma al liceo Scienze Umane.