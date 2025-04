Da Loreto a Baiamonti pro Pal ancora in piazza

Doppia manifestazione pro Pal ieri in città. Alle 15, circa cinquecento persone hanno preso parte al corteo partito da piazzale Loreto e terminato al parco Trotter. Alle 17, è andata in scena la seconda iniziativa, organizzata dalla Comunità palestinese di Lombardia: il luogo scelto per il presidio iniziale è stato piazzale Baiamonti, lì dove una settimana prima erano avvenuti gli scontri tra la polizia e un gruppo di anarchici. In entrambi i casi, non si sono registrati problemi di ordine pubblico.