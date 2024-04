Da Geico a Koiné. Scatta la ricerca

Nuove opportunità di lavoro sul territorio. Venerdì 12 aprile a Cinisello Balsamo si tiene il Job day, una giornata con colloqui di selezione, workshop dedicati all’orientamento e ai servizi offerti dal centro per l’impiego Nord Milano e incontri con le imprese, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione del territorio. L’evento, dalle 10 a Villa Di Breme Gualdoni Forno, è stato organizzato da Afol Metropolitana in collaborazione con Città metropolitana di Milano, il Comune di Cinisello Balsamo e la Regione Lombardia. Dalle 10 alle 17 sarà possibile candidarsi alle offerte di lavoro e incontrare per un colloquio di preselezione i recruiter di Afol Metropolitana, delle agenzie per il lavoro e, nell’area dedicata alle aziende, di Arcaplanet, Geico e Koiné Cooperativa sociale, Malvestiti e Muchmore Intrattenimenti. Lunedì 15 aprile in mattinata, all’Afolmet Red Point di Cesano Boscone, è possibile partecipare al recruiting Ingroup Spa che cerca operatori per il reparto embossing (goffratura), disponibili a lavorare su turni, per Fase, azienda del gruppo con sede a Bollate. Mercoledì 17 aprile Afol Metropolitana e il Comune di Corbetta hanno organizzato una mattinata dedicata al lavoro. Si parte con un primo incontro dedicato ai consigli su come realizzare un cv accattivante, con le parole chiave giuste per essere lette dai software di tracciamento utilizzati nei processi di selezione. A seguire sarà possibile incontrare due recruiter di Afolmet per un primo colloquio di selezione per le richieste di lavoro del territorio. Per partecipare agli appuntamenti è possibile compilare il form su afolmet.it oppure presentarsi all’evento con la copia del cv cartacea o salvata su smartphone.