Da Fontana le priorità per i prossimi 5 anni

La seconda seduta del Consiglio regionale dopo la tornata elettorale del 12 e 13 febbraio scorso sarà quella del discorso programmatico del governatore Attilio Fontana, chiamato ad indicare le priorità dei prossimi cinque anni, a delineare le direttrici della prossima legislatura. E, a quanto pare, il presidente accennerà anche all’organizzazione che intende dare alle figure dirigenziali apicali della macchina regionale e alle macroaree della politica e della macchina regionale. L’assetto dell’Aula nel frattempo è stato definito, al netto di prossime dipartite: a presiedere il Consiglio regionale è Federico Romani (Fratelli d’Italia), il suo vice è Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale, la lista civica di Fontana). Quanto ai capigruppo, partendo dai partiti di maggioranza, ecco Christian Garavaglia per i meloniani, Alessandro Corbetta per la Lega, Fabrizio Figini per Forza Italia, Giacomo Cosentino per Lombardia Ideale e Vittorio Sgarbi per Noi Moderati. Il critico d’arte, però, ha già fatto sapere di voler lasciare il Pirellone. Quanto ai capigruppo delle forze di opposizione, ecco Pierfrancesco Majorino per il Pd, Nicola Di Marco per il Movimento 5 Stelle, Michela Palestra per il Patto Civico (la lista civica di Majorino), Onorio Rosati per l’Alleanza Verdi Sinistra, Manfredi Palmeri per la Lista Moratti e Lisa Noja per Azione-Italia Viva.

Temi centrali del prossimo quinquennio si annunciano essere l’autonomia differenziata, rilanciata dall’azione del ministro Roberto Calderoli, ma anche la digitalizzazione e l’innovazione sia della mobilità sia dell’ecosistema delle imprese con l’obiettivo di rendere la Lombardia una Smart Land. Quindi l’avanzamento della riforma della sanità ed in particolare della medicina territoriale. A proposito di Trenord, ecco il sollecito alla Giunta di Pietro Bussolati (Pd): "Sono molti i pendolari a cui è stato chiesto di saldare pagamenti effettuati regolarmente nell’estate 2022 ma non andati a buon fine per un problema con Paypal. Il nuovo assessore ai Trasporti inizi il mandato risolvendo il problema".

