Da dove vengono i vestiti che indossiamo? . Viaggio intorno alla Terra attraverso le etichette

Dopo il laboratorio, in classe la 2E legge l’etichetta con il made in di ciò che indossa. Sono presi in considerazione scarpe, magliette, felpe, jeans e giubbotti, praticamente la nostra divisa di tutti i giorni. Partecipano anche le prof. Premessa chiara a tutti: nessuno giudica, né deve sentirsi giudicato. Siamo tutti sulla stessa barca: compriamo tutti nelle grandi catene della fast fashion, che conosciamo perché presenti ovunque, comode e a prezzi accessibili. Ci bombardano di novità di continuo.

Si va in bagno a leggere le etichette o a decifrare le scritte sotto la suola delle scarpe. Si apre un mondo, nel verso senso della parola! Bangladesh, Cina, Cambogia, Vietnam, Thailandia, Indonesia, Turchia… I paesi più vicini sono Spagna e Portogallo, poca roba. I ragazzi non sanno ancora collocarli sulla carta: dove diavolo è il Pakistan?

Ale osserva qualcosa di interessante: "Sa, prof, l’altro giorno siamo andati alla Scala con la scuola e ci siamo vestiti diversi". "Diversi come?" "Beh, meglio… sa, per andare alla Scala.... “Prof, ero tutto made in Italy!" Vestiti sicuramente più costosi, che Ale probabilmente non butterà via a fine stagione avendoli indossati poche volte. Prodotti in Italia - si spera - da operai pagati il giusto, con le garanzie di sicurezza e rispetto dei diritti e dell’ambiente.