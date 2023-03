Da Casa Barcaroli a Piola Giornate del Fai a Inzago

Villa Facheris e Casa Barcaroli, Chiesa del Dazio e Villa Rey, Palazzo Piola, Villa Aitelli, ospedale Marchesi e l’elenco continua, Inzago si prepara al fine settimana delle Giornate di primavera del Fai: visite guidate, una conferenza storica, una mostra. Il filo rosso le tante dimore signorili del centro storico e del lungo Naviglio, testimoni del passato e gioielli d’architettura. L’appuntamento è per sabato e domenica, dalle 10 alle 17. Per partecipare alle visite lungo l’itinerario alla scoperta di Inzago sarà sufficiente presentarsi al gazebo nel cortile di Villa Facheris, vicino a piazza Maggiore. Per visite e conferenza è previsto un contributo. Si tiene alle 14.30 di domani, al Centro De Andrè, l’incontro Le ville storiche di Inzago, uno sguardo negli interni, a cura dell’esperto Fabrizio Alemani e promossa dall’associazione Studi storici di Inzago e della Martesana. Al pianterreno del Palazzo comunale invece la mostra Scorci del territorio di Inzago e dei dintorni.Monica Autunno