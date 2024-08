Paderno Dugnano, sorpreso a rubare medicinali in un box: 37enne incensurato in manette

Paderno Dugnano (Milano), 14 agosto 2024 – È stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri di Cusano Milanino mentre si stava introducendo nel box di un rappresentante di prodotti farmaceutici, che usava il garage come magazzino di medicinali e campionari. L’uomo, 37 anni, era armato di coltello a serramanico e di altri “attrezzi del mestiere” usati per scassinare porte e saracinesche dei garage. Il blitz e il successivo arresto hanno avuto come scenario un condominio di via Monte Sabotino a Paderno Dugnano. Il 37enne a effrazione messa a segno, pensava di essere andato a colpo sicuro, visto che il proprietario del garage, un professionista di 59 anni, si trovava in questi giorni in vacanza. Non pensava però di incappare nei militari impegnati in un servizio di controllo del territorio.

La “visita” a casa

La successiva perquisizione presso il suo domicilio, condiviso con la compagna 41enne, ha consentito di rinvenire ulteriore merce di dubbia provenienza, sottoposta a sequestro, tra cui numerose biciclette, nonché circa 12 grammi di hashish e marijuana detenuta per uso personale, per cui entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione e segnalati all'autorità amministrativa quali assuntori di stupefacenti. La refurtiva recuperata e restituita all'avente diritto. Il 37enne, risultato incensurato, dovrà rispondere di tentato furto aggravato in abitazione e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. Portato in cella di sicurezza, lo attende ora il processo per direttissima.