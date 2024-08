Raffica di furti, svaligiati 11 appartamenti

Furti in appartamento, in due giorni messi a segno almeno undici colpi. A stupire ancora di più è che è successo sempre nello stesso palazzo. Da sabato notte a ieri sono stati undici gli appartamenti svaligiati in un solo complesso di via Resistenza. Il condominio Stella è composto da più di cento appartamenti e nelle scorse notti in undici di questi sono entrati i ladri.

"Sono entrati senza rompere nulla, forse con un passepartout, in appartamenti di persone che sono in vacanza, probabilmente sapevano dove colpire – spiegano alcuni residenti di via Resistenza –. Anche la notte scorsa hanno tentato di entrare nuovamente in un’altra casa ma è suonato l’allarme e sono scappati. Ormai cerchiamo di stare in allerta e con gli occhi aperti. Oggi altre persone parlavano di furti anche nella vicina via Gramsci".

Il periodo di Ferragosto è sempre caratterizzato dalla presenza di meno persone in città e questo come sempre favorisce i malintenzionati. Quello che si chiedono i residenti è come i ladri riescano a sapere con esattezza chi è in vacanza e riescano ad agire indisturbati ed entrare con semplicità sia nell’ingresso principale che negli appartamenti. In questi furti sembra infatti che i malviventi non abbiano utilizzato balconi e finestre per introdursi nelle case. La via Resistenza è una strada a senso unico che sbuca dalla via Baranzate al sottopasso di Novate. L’invito di questi giorni, come ogni anno, è a stare attenti nel chiudere cancelli e portoni di ingresso ai palazzi e prestare attenzione in generale.

"Si è verificato un furto anche in Comune – spiega il comandante della polizia locale di Novate Francesco Rizzo –. Nel fine settimana qualcuno è riuscito a entrare nel palazzo municipale e e rompere i distributori del caffè e dell’acqua, racimolando qualche decina di euro. È più il danno che il resto, anche perché ormai per le macchinette si usano la chiave o le app".

Davide Falco