Cusano, in 6 vivono nel seminterrato

Aveva trasformato un magazzino seminterrato in un’abitazione, trovata dalla polizia locale in condizioni igienico-sanitarie precarie. Durante i controlli, gli agenti hanno verificato che nei locali vivessero almeno 6 persone, tutte di origine sudamericana e prive di un regolare permesso di soggiorno. Le indagini hanno portato all’identificazione di una donna peruviana, regolarmente residente in Italia, che è risultata essere l’intestataria del contratto di affitto del capannone della zona industriale di via Zucchi. Era lei che subaffittava i posti letto all’interno del magazzino e che intascava canoni di diverse centinaia di euro per ogni singola persona. Un giro d’affari consistente, che faceva leva sulle condizioni di necessità degli stranieri arrivati in Italia per lavorare e in cerca di una vita migliore. Annunci sui social, passaparola nelle comunità sudamericane, per adescare le vittime. Le prime segnalazioni sono arrivate al comando della polizia locale da parte di un cusanese, che aveva notato un viavai sospetto. A quel punto, è scattato il blitz da parte dei ghisa. Per i sei affittuari sono state ora avviate le procedure previste per l’immigrazione irregolari, la donna è stata denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento e si sta accertando la posizione del proprietario dell’immobile, per capire se fosse estraneo alla situazione oppure se fosse al corrente del traffico illecito portato avanti dalla peruviana. La.La.