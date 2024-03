Cusano Milanino, Carla Pessina candidata sindaco per il centrosinistra: “Ripartiamo dalla partecipazione”

Cusano Milanino (Milano), 16 marzo 2024 – Carla Pessina, 65 anni, medico rianimatore in pensione, non aveva mai fatto politica prima di guidare la coalizione del centrosinistra contro il sindaco uscente Valeria Lesma. “Ho fatto altro”, ironizza. Partita da giovane specializzanda è diventata direttore di unità operativa di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Rho e poi direttore del dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Asst Rhodense. “Diciamo quello che si chiamava ‘primario’. Sono stata il gestore dei pronto soccorso, delle rianimazioni e delle emergenze di tutti gli ospedali di quella Asst. Ho vissuto l’emergenza Covid e mi vanto di aver portato da 12 a 44 i posti di rianimazione intensiva in azienda”. Con Emergency ha prestato servizio in Afghanistan, Sudan, Sierra leone e America Latina. Poi è arrivata la pensione e anche la proposta di candidarsi? “Da gennaio 2022 sono pensione. Mi sono iscritta a un master di bioetica e a un corso per fare terapia assistita con gli animali. Il mio cane è la mia compagna di vita e di lavoro in questo momento. Poi sull’automedica del 118 continuo a fare il rianimatore. Insomma, non sono una che sa stare ferma con le mani in mano. Nei mesi scorsi un gruppo di amici mi ha chiesto di impegnarmi in prima persona per queste elezioni amministrative. Ci ho ragionato tanto, prima di accettare”. Cosa le ha fatto dire sì? “Sono nata e cresciuta a Cusano. Per un periodo sono andata a vivere nel Rhodense, per essere più vicina al lavoro. Quando sono tornata, ho scoperto che il mio paese non era più quello che avevo lasciato. Ho visto perdere alcune componenti che sono fondamentali e che fanno parte della vita comune. Cusano ha perso il senso di comunità, che invece era molto spiccato. Questa città aveva una forte anima identitaria. Siccome di professione faccio il rianimatore, ho pensato ‘Perché non provare a rianimare Cusano?’”. È stata scelta senza passare dalle primarie. “C’è stata una convergenza sulla mia candidatura da parte di tutti. Ho scelto di presentarmi con una lista civica, che ha ricevuto l’appoggio delle altre forze. Io vorrei essere rappresentante di tutti i cittadini, quindi la scelta della civica è stata voluta e decisa perché l’appartenenza politica a un partito a volte sembra che escluda qualcuno e invece io voglio accogliere”. A oggi com’è composta la coalizione? “Dalla lista civica Noi per Cusano Milanino con CarlaPessina sindaco, del Partito Democratico, dalla lista civica Cusano Milanino Ambientalista e Solidale, dal Movimento 5Stelle, da una lista civica unitaria espressione di Partito Socialista Italiano-PSI, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana. C’è poi il sostegno di Azione che al momento non ha ancora deciso se presentare o meno una propria lista”. Quali sono le priorità per Cusano Milanino? “Intanto, rendere la struttura comunale più efficiente e vicina ai cittadini. C’è poi tutto un patrimonio culturale da recuperare per creare opportunità di incontro, scambio, aggregazione, partecipazione. bisogna tornare a riportare l’attenzione sugli anziani e sui giovani, perché c’è stata carenza in questi anni rispetto alle loro necessità. Sulla scuola, sui nidi, sui servizi vorrei fare una ricognizione per arrivare a una mappatura dei bisogni e, quindi, delle risposte. La città poi, in generale, va rianimata. È triste, appiattita, poco vivace”. Ai cusanesi, invece, cosa chiede? “Di essere presenti, di partecipare, di portare le loro istanze. Questo anche dopo, non solo in campagna elettorale. I cittadini non devono essere spettatori muti. Il confronto deve essere continuo, solo così possiamo lavorare tutti al meglio per la città e per il bene comune”. Il programma a che punto è? “È già quasi terminato. Siamo partiti da alcune linee guida che ho portato al tavolo della coalizione. Sono state aggiunte idee da parte di tutti i gruppi e poi è stato sviluppato il documento. Abbiamo ance accolto non solo le sollecitazioni delle liste ma anche quelle della stessa popolazione”. Che campagna elettorale farà? “I social ci sono e abbiamo anche già lanciato il sito internet. Ma vorrei incontrare personalmente i cittadini con assemblee tematiche, per focalizzare singoli argomenti. Poi sicuramente sarà una campagna per quartieri, perché ogni zona ha problemi, istanze, necessità diverse”.