Cure veterinarie per cani e gatti: camminata solidale, un successo Grande partecipazione per la camminata “6 passi insieme” a Bollate, con ricavato destinato alle cure veterinarie per cani e gatti bisognosi. Organizzata con successo, con percorsi nel parco delle Groane e supporto di educatori cinofili. Presidente ringrazia professionisti e volontari.