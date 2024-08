Curare la salute mentale per migliorare la società

Razzante*

Soprattutto dopo la pandemia la salute mentale ha guadagnato un’attenzione crescente nel dibattito pubblico. Si è sempre più consapevoli dell’importanza cruciale del benessere psicologico per la qualità della vita. Salute mentale non significa solo assenza di disturbi psicologici, ma un equilibrio complesso che coinvolge benessere emotivo, psicologico e sociale. Questo equilibrio permette agli individui di affrontare le sfide quotidiane e contribuire attivamente al benessere della propria comunità. Il tema è al centro delle strategie dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) che ha intensificato il suo impegno per garantire che i professionisti della psicologia siano adeguatamente formati e aggiornati, offrendo servizi di supporto che rispondano alle necessità della comunità. Attraverso iniziative di sensibilizzazione, campagne educative e programmi di prevenzione, l’OPL punta a promuovere una cultura di comprensione e accettazione, dove ogni individuo possa sentirsi libero di parlare apertamente delle proprie esperienze senza timore di essere stigmatizzato.

Su questo versante si registra l’impegno del Comune di Milano che, anche quest’anno, ha organizzato “Milano4mentalhealth”, il progetto che punta a mettere la salute mentale al centro del dibattito sociale e politico. Questa iniziativa permette ai cittadini di accedere a informazioni aggiornate sulle attività di prevenzione del disagio psicologico. L’obiettivo è valorizzare e creare sinergie tra le realtà associative, istituzionali, sanitarie e imprenditoriali della città. Quest’anno l’iniziativa si svolgerà per tutto il mese di ottobre e farà parte del progetto nazionale “Everyone4Mentalhealth” promosso dalla Rete italiana delle Città Sane OMS. In particolare sono previsti eventi di cartello in occasione della Giornata mondiale della salute mentale che si celebra ogni anno il 10 ottobre.

*Docente di Diritto

dell’informazione

all’Università Cattolica