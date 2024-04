“La cucina di Villa Ghirlanda”: a Cinisello Balsamo lo spazio tornerà a splendere

Cinisello Balsamo (Milano) – Entro l’estate riaprirà la cucina del ristorante di Villa Ghirlanda Silva. Pranzi di lavoro, cene, cerimonie e banchetti ma anche l’obiettivo di coinvolgere gli studenti degli istituti alberghieri del territorio. Il nuovo locale si chiamerà "La cucina di Villa Ghirlanda" e sarà gestito da Aqua Se Magna srl, già titolare di altri ristoranti di cucina tipica romana a Milano e in provincia. Fabrizio Verdolin, il titolare della società che si è aggiudicata il bando, si propone con questo nuovo progetto di portare una nuova offerta culinaria a Cinisello Balsamo.

"L’anno scorso abbiamo contato complessivamente 212mila coperti nei nostri ristoranti. Ora puntiamo sulla potenzialità dello spazio di Villa Ghirlanda che speriamo possa essere inaugurato entro questa estate. Saremo aperti sia a pranzo che a cena durante tutto l’anno. Saranno proposti menù di lavoro e particolare attenzione sarà riservata a banchetti e cerimonie", ha annunciato Verdolin.

La cucina di Villa Ghirlanda avrà un’atmosfera di casa, calda e accogliente, con coperti sia all’interno che all’esterno, nel giardino prospiciente il parco storico. Si torna, quindi, a reinserire un’attività commerciale all’interno della dimora: da qualche anno, infatti, lo spazio era rimasto dismesso dopo veloci cambi di gestione che non avevano mai sfondato. La nuova attività si pone l’obiettivo di coinvolgere la città anche attraverso accordi di collaborazione con le scuole alberghiere e professionali presenti nel territorio. Non mancherà, inoltre, l’attenzione alle eccellenze dei produttori locali per mettere a tavola un format innovativo che abbraccerà Cinisello Balsamo su più aspetti.

«Siamo ovviamente soddisfatti per l’interesse che ha suscitato il bando di assegnazione di uno tra gli spazi più prestigiosi della nostra città e che ha visto la partecipazione di diversi operatori del settore della ristorazione - ha commentato il vicesindaco con delega al Commercio Giuseppe Berlino -. L’auspicio è che questa nuova proposta imprenditoriale sia foriera di successo e porti a Cinisello Balsamo una cucina di qualità, oltre che una rinnovata immagine per una location dalle grandi potenzialità".