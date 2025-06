Crowdfunding civico per uno spazio di mutuo aiuto in via Padova. Obiettivo, raccogliere 20mila euro

Milano – È partita sulla piattaforma “Produzioni dal basso“, la campagna di crowdfunding civico per aprire un nuovo spazio di mutuo aiuto in via Padova.

La campagna, portata avanti da Mutuo Soccorso Milano insieme ad altre sette associazioni, si propone di raccogliere 20mila euro entro 60 giorni per finanziare uno spazio di quartiere per incontri solidali, distribuzione di alimenti, doposcuola gratuiti, laboratori per bambini e bambine, eventi di dialogo e condivisione, momenti di consulenza su tematiche varie. Se raggiungerà l’obiettivo di raccolta fondi, riceverà un contributo a fondo perduto dal Comune, pari al 50% del valore del progetto. Il crowdfunding civico è un’iniziativa dell’assessorato allo Sviluppo Economico e Lavoro e fa parte di un programma triennale di interventi per la cosiddetta economia di prossimità. Attraverso le precedenti tre edizioni, grazie ad oltre 7mila donatori, è stato raccolto complessivamente un milione di euro. Il Comune ha raddoppiato la cifra e così, dal 2020 al 2023, sono stati finanziati 51 progetti imprenditoriali, sociali o culturali nei quartieri più lontani dal centro.

Quest’ultima edizione, finanziata con le risorse europee, è dedicata alle “alleanze di quartiere” per rivitalizzare la microeconomia di prossimità. Imprese, associazioni, distretti del commercio o patti di collaborazione civica possono partecipare presentando proposte per prendersi cura di un pezzo di città e sostenere l’economia locale. Le proposte possono riguardare soluzioni per rivitalizzare un quartiere e combattere la desertificazione commerciale, oppure progetti per valorizzare filiere produttive locali, per la cura di spazi pubblici, o anche interventi per migliorare la vivibilità di una parte di città, rafforzare micro e piccole attività economiche indipendenti o le imprese storiche e di tradizione.