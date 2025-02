Riparte Cronisti in classe, sfida a colpi di pagine e notizie: in gara oltre 3.000 studenti

MILANO – Al nastro di partenza la 23esima edizione di “Cronisti in classe”, l’iniziativa ideata dal nostro gruppo editoriale e che vede Il Giorno da poco meno di un ventennio in pista insieme a Qn Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione. L’obiettivo è coinvolgere gli studenti delle scuole primarie (classi III, IV e V) e secondarie di primo grado nel mondo del giornalismo, cartaceo e digitale. lo scopo è permettere ai ragazzi di confrontarsi con la realizzazione di una pagina di giornale, poi trasposta in formato digitale, offrendo un’opportunità formativa che li aiuti a sviluppare spirito critico e consapevolezza verso i principali avvenimenti del nostro tempo.

Si tratta di una vera e propria competizione di giornalismo, il cui inizio è fissato per l’11 febbraio, quando tutti i quotidiani del gruppo editoriale inizieranno a pubblicare gli articoli realizzati dalle scuole. Il Giorno uscirà con cinque edizioni: Pavia-Lodi-Cremona; Como-Lecco-Sondrio-Bergamo e Brescia; Legnano e Varese; Monza Brianza; Milano e Metropoli. Un format di successo che, nel corso di questi oltre due decenni, si è consolidato e ampliato, come testimoniato dai numeri sempre più elevati di partecipanti.

Quest’anno, infatti, saranno oltre un centinaio le scuole coinvolte, per un totale di più di 150 classi e circa 3mila studenti provenienti da tutte le province lombarde. Ma qual è il compito degli studenti-giornalisti? Con il supporto dei loro docenti, dovranno creare una pagina completa di articoli, interviste, titoli, immagini e illustrazioni. Gli elaborati delle scuole medie verranno pubblicato ogni martedì, quelli delle primarie al giovedì , dando vita a un percorso entusiasmante che durerà per quattro mesi. Il progetto si concluderà al termine dell’anno scolastico, a inizio estate, quando una commissione qualificata, presieduta dalla direttrice Agnese Pini, valuterà i lavori.

Ma l’iniziativa non si esaurisce qui: le pagine pubblicate sul quotidiano saranno visibili anche sui social delle testate e sul sito ufficiale dell’iniziativa, dove il pubblico potrà votare per decretare i lavori preferiti del web. Il progetto Cronisti in classe si pone l’obiettivo di stimolare i ragazzi a riflettere su temi di attualità, accompagnandoli nel loro percorso di crescita come cittadini consapevoli. La competizione si svolge con il supporto del team Marketing del gruppo e della concessionaria Speed per la raccolta pubblicitaria, oltre che con il sostegno di importanti sponsor che condividono il valore educativo dell’iniziativa. Già in questa edizione speciale, i partner verranno menzionati nelle pagine a loro dedicate con interviste mirate.

I punti chiave del progetto si possono riassumere in tre filoni. Anzitutto il pensiero critico: negli anni, gli studenti hanno dimostrato di possedere un notevole spirito critico e un autentico interesse per l’informazione, raccontando con sensibilità e curiosità le aspirazioni delle nuove generazioni. Poi ci sono le tematiche affrontate: tra gli argomenti più trattati emergono sempre le grandi sfide contemporanee: globalizzazione, digitale, inclusione, ambiente, sostenibilità, stili di vita sani e corretta alimentazione. Ma anche il mondo giovanile, il rapporto con i social, lo sport e il volontariato. Quest’anno abbiamo già visto i fari puntati su pace e conflitti in atto. Infine, per quanto riguarda le tempistiche, abbiamo già ricevuto buona parte del materiale e presto sarà al completo. Le pubblicazioni, come detto, partiranno l’11 febbraio e proseguiranno fino alla fine di maggio. Alla fine del percorso si terranno le premiazioni delle pagine migliori per ciascuna area territoriale. Inoltre, le pagine più votate online riceveranno un riconoscimento speciale. Infine, un’edizione speciale raccoglierà i momenti salienti dell’intero progetto.