Crollo Ponte Morandi, Fontana: “Cinque anni fa morta anche la nostra amica e collega Angela Zerilli”

Milano, 14 agosto 2023 – Il 14 agosto di 5 anni fa, alle 11.36, il crollo di una sezione del ponte Morandi, a Genova, ha strappato alla vita 43 persone e lasciato sull’asfalto 16 feriti e 566 sfollati. Una ferita che non si è mai rimarginata per il Paese tutto e per Milano, dove viveva una delle vittime, Angela Zerilli, 58 anni, corsichese, funzionaria di Regione Lombardia. E proprio il governatore lombardo Attilio Fontana oggi ha voluto ricordarla con un post sui social.

Fontana: “Ricordo speciale per la nostra Angela Zerilli”

"Cinque anni fa durante il crollo del Ponte Morandi a Genova perse la vita anche la nostra amica e collega Angela Zerilli. Anche oggi è giusto fermarsi per ricordare le 43 vittime di quel tragico incidente, per riflettere su cosa fare affinché simili tragedie non accadano più e per riaffermare il grande bisogno di verità su una vicenda che ci ha colpito profondamente". Il corpo della 58enne fu restituito dalle macerie solo due giorni dopo la tragedia e grazie all'intervento incessante dei soccorritori.

Chi era

Cinque anni dopo la terribile tragedia, Corsico non dimentica. La funzionaria di Regione Lombardia era conosciuta nel comune del sud Milano, dove era cresciuta. La sua famiglia gestiva un negozio di frutta e verdura sul ponte di Corsico, vicino a tanti altri negozi di vicinato che oggi non ci sono più. Dopo la separazione e la scomparsa della mamma, Angela Zerilli viveva da sola nel suo appartamento, a pochi passi dal centro di Corsico, con l’inseparabile gatto e circondata dall’affetto delle amiche.