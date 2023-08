"Crollo marciapiedi a Milano: si rompe il tubo dell'acqua"

La strada è venuta giù all’improvviso, portandosi dietro una macchina parcheggiata lungo il marciapiedi. Il cedimento è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Feraboli, in zona Gratosoglio, in un tratto di strada che costeggia il Lambro meridionale. Per fortuna, non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco hanno tirato fuori l’auto dalla buca nell’asfalto: a bordo non c’era nessuno. Secondo le prime informazioni, il cedimento è stato provocato dalla rottura di un tubo dell’acquedotto del diametro di circa trenta centimetri: l’acqua, fuoriuscita in maniera copiosa, ha scavato sotto l’asfalto, generando il crollo. Stando alle prime verifiche, non risultano al momento segnalazioni precedenti su criticità in quel tratto di via Feraboli, ma i controlli degli uffici comunali sono andati avanti fino a tarda sera. I tecnici di Metropolitana Milanese sono subito intervenuti per riparare il guasto; nel frattempo, la fornitura di acqua ai residenti della zona è stata garantita grazie all’installazione di due colonnine.N.P.