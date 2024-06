Crolli dal controsoffitto. Chiusa l’aula di musica

Danni da maltempo, questa volta a farne le spese sono stati soprattutto i Comuni del Melegnanese. Il violento temporale che si è abbattuto sul Sud Milano nella notte fra giovedì e venerdì ha provocato più di un disagio, anche nelle scuole. Alla media di Cerro al Lambro, in via Padre Marcolini, due aule al piano superiore, quella di musica e quella di tecnologia, hanno subìto importanti infiltrazioni. Nell’aula di musica, in particolare, è crollata una porzione di controsoffitto: alcuni pannelli, pregni d’acqua, non hanno retto il peso e hanno ceduto.

A fare la scoperta, ieri poco prima delle 8, è stato il personale della scuola. Sul posto è subito intervenuto il personale del Comune; anche il sindaco Gianluca Di Cesare ha eseguito un sopralluogo per constatare di persona la situazione. Le lezioni si sono svolte regolarmente, ma le due aule resteranno chiuse fino a quando non verranno eseguiti i lavori di sostituzione dei pannelli. "Complice il fatto che il tetto dell’edificio è piano, la grande quantità di acqua che vi si è riversata ha evidentemente creato una tracimazione – spiega il sindaco –. L’attività didattica non ha comunque subìto intoppi". Alla primaria “Teresa Sarti“ di Melegnano, in via Lazio, nella giornata di ieri il refettorio è rimasto inagibile per la copiosa presenza di acqua e fango sul pavimento. Gli studenti hanno quindi pranzato nelle aule. "In entrambi i casi, sia alla media di Cerro che alla primaria di Melegnano, gli uffici tecnici si sono subito attivati. Contiamo che nel giro di pochi giorni i danni possano essere sistemati", ha detto Giordana Mercuriali (nella foto), preside dell’istituto, il Paolo Frisi, al quale entrambi i plessi fanno capo.

A Melegnano a causa del maltempo si è anche allagato il sottopasso della stazione ferroviaria, oltre ad alcuni uffici, negozi e box. Allagamenti si sono registrati anche in alcune cantine. Ieri più di una persona è stata alle prese con le operazioni di pulizia e sistemazione.

Alessandra Zanardi