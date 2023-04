“Cristo“ rubato a Brescia nel 1999 recuperato a Firenze e restituito

Un dipinto raffigurante il compianto sul corpo di Cristo, attribuito a Francesco Prata da Caravaggio e trafugato la notte tra il 16 ed il 17 febbraio 1999 dalla chiesa di Santa Maria Annunciata ad Isorella, in provincia di Brescia, è stato restituito dal comandante del nucleo carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Firenze al parroco don Mauro Manuini.

Il dipinto, spiegano i militari in una nota, "veniva sequestrato presso una galleria d’arte milanese dopo una verifica dell’opera attraverso la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti del comando carabinieri tutela patrimonio culturale. La comparazione della fotografia del dipinto, con quelle contenute all’interno della banca dati, consegnate al momento del furto dall’allora parroco don Francesco Bazzoli, consentiva di accertarne l’illecita provenienza". L’ attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano, spiegano ancora gli investigatori, "consentiva di individuare e denunciare per ricettazione una pensionata sessantottenne, residente in Lombardia, che a seguito di perquisizione era stata trovata in possesso di altra opera rubata e confermare quindi l’estraneità ai fatti per la galleria d’arte, che aveva richiesto l’iniziale accertamento".