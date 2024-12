Criminalità, legalità. Gratteri e Borsellino sold out al Don Bosco

Tutto esaurito al Don Bosco per Nicola Gratteri e Salvatore Borsellino, in collegamento. L’incontro a Gessate con Rete Antimafie Martesana e l’Amministrazione sulla lotta alla criminalità organizzata è stato "un momento di riflessione su temi di attualità, sulla legalità e sulle scelte politiche per il futuro del Paese e sulle mafie nel mondo", spiegano gli organizzatori. "Sono stupito della noncuranza dell’opinione pubblica sulle riforme che stanno demolendo il sistema giudiziario - ha detto il procuratore di Napoli -. Ma non si può addebitare questa situazione a una sola parte perché diversi governi di varia composizione hanno promulgato leggi e riforme in questa direzione". Il giudice ha esortato il pubblico "a far sentire la propria voce per un Paese libero e legale per tutti". L’appello, "non abbassiamo la guardia". Bar.Cal.