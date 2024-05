Creatività e inclusione. La giornata a colori con i Ragazzi di Robin insieme alla comunità

Un evento che ha unito creatività e inclusione, quello di ieri al Centroparco di Segrate, dove l’artista Gregorio "Greg" Mancino e i Ragazzi di Robin, associazione di aiuto ai disabili, hanno dipinto 500 paia di pantaloni da lavoro, colorandoli con schizzi di pittura, secondo l’estro individuale. Arancione, verde, viola e rosso sono solo alcune delle tonalità con le quali si è dato sfogo agli slanci artistici di ogni partecipante all’interno di un evento, dal titolo "Panta Rei", salutato da una splendida giornata di sole e aperto anche alla popolazione, a partire da bambini e famiglie. A fornire pantaloni e colori è stata la Sikkens, azienda di vernici e materiali per l’edilizia, che già in più di un’occasione ha collaborato con Greg e i Ragazzi di Robin. Una parte degli indumenti è stata poi venduta dall’associazione di aiuto ai disabili, per raccogliere fondi, mentre i rimanenti verranno riacquistati dalla Sikkens (che li regalerà nell’ambito dei prossimi eventi aziendali), a fronte di un contributo versato ai Ragazzi di Robin per il lavoro svolto.

"Un’iniziativa per sensibilizzare alla pace e alla comunanza": così ha definito l’evento la presidente dell’associazione per i disabili, Melania Bergamaschi. "È anche grazie ad attività del genere che i nostri ragazzi si sentono attivi, motivati e partecipi. Cose semplici, ma capaci di procurare gioia e soddisfazione". "Da sempre la nostra azienda sostiene le comunità locali col programma Let’s Colour, che spazia dalle semplici donazioni di pitture ad eventi come quello di Segrate, ai quali collabora anche una parte dei nostri dipendenti", ha spiegato il direttore marketing di Sikkens, Roberto Meregalli, esprimendo soddisfazione per la buona riuscita della giornata solidale. All’iniziativa ha collaborato anche Omeoart - associazione culturale Boiron.