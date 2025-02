Covivio punta sugli hotel

Covivio, che archivia il 2024 registrando una crescita del risultato netto ricorrente del 10% a 477,4 milioni di euro, con 1 miliardo di ricavi consolidati a livello internazionale, fa il punto sui progetti in corso a Milano. Per quanto riguarda l’immobile in corso Italia, ha spiegato ieri il ceo di Covivio Italia Alexei Dal Pastro, la stima è di terminare i lavori tra "aprile e maggio". Anche l’immobile commissionato da Moncler sarà consegnato "entro il 2025", mentre la sede Snam sarà consegnata "a metà di quest’anno". Per quanto riguarda lo Scalo Porta Romana, per la parte Nord è attesa l’approvazione del piano integrato "che ci è stata promessa entro la fine del 2025"; dopodiché la società depositerà il permesso a costruire, per poi avviare il cantiere entro la metà del 2026. Per Dal Pastro, dopo un 2024 di "crescita e trasformazione", l’obiettivo è "ribilanciare" il portafoglio immobiliare per dare più spazio agli hotel. Da qui anche l’interesse per gli asset Unipol nel settore alberghiero.