Milano - Da tre giorni la terza ondata di coronavirus sembra aver quasi arrestato la sua salita: i ricoverati in terapia intensiva negli ospedali lombardi ieri erano 852 (quattro più di venerdì, quando il saldo era stato +3, e il giorno prima zero), nei reparti Corona 7.124 (+13, ma dopo una discesa di 21 il giorno prima e di 46 giovedì). Se non ci saranno nuove impennate, la terza offensiva del Covid potrebbe cristallizzare un picco che scarta di cento pazienti in meno in terapia intensiva e mille in meno nei reparti rispetto quello toccato appena quattro mesi fa dalla seconda ondata (la prima, un anno fa, intorno a Pasqua arrivò a 1.500 persone in rianimazione più altri dodicimila ricoverati contemporaneamente). Anche il bilancio dei morti è quello, tragico, da fine d’ondata: mai meno di cento registrati ogni giorno da mercoledì in poi, ieri sono stati 102 e il totale in un anno, un mese e una settimana è di 30.387 in Lombardia.

Sul fronte dei contagi , i nuovi positivi ieri sono stati 4.884 in Lombardia, un po’ meno di venerdì con un po’ più di tamponi (61.469). Nella provincia di Milano i nuovi contagiati dal coronavirus erano 1.285, mentre l’Rt, l’indice di trasmissione del virus calcolato nel monitoraggio quotidiano dell’Ats Metropolitana, consolidato con i tamponi fatti alla data del 21 marzo, si mantiene sotto l’uno, a 0.97 come media degli ultimi sette giorni (1.03 se la media si fa sugli ultimi 14 giorni) nel territorio dell’Agenzia di tutela della salute che comprende l’area metropolitana e il Lodigiano. E a 0.98 (sui 7 giorni) e 1.03 (sui 14) considerando il solo comune di Milano. Sono cinque i quartieri della città che la settimana scorsa (tra il 15 e il 21 marzo) hanno registrato un’incidenza settimanale sopra la soglia dell’allarme rosso di 250 nuovi casi ogni centomila abitanti: due terzi del centro (quadranti Nord e Sud-Est) e alcune zone alla periferia Sud-Ovest e Ovest, al confine con l’hinterland dove i comuni sopra la soglia erano undici su 23 nel Rhodense, 22 su 49 nell’Ovest Milanese, 27 su 53 nell’Est di Melegnano-Martesana, e quattro su sei nel distretto Nord Milano.