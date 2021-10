Milano, 14 ottobre 2021 - Nessun nuovo contagio nel Comasco e ospedali più liberi. L'evoluzione della pandemia in Lombardia appare sempre più positiva mentre sta per arrivare il fatidico momento del Gren pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Lo dice anche la vicepresidnete della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti: "L'avvicinamento alla fine della settimana ci porta buone notizie riguardo la gestione della pandemia", il suo commento ai dati odierni sulla diffusione del Covid.

"Diminuisce infatti il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive (-5) e nei reparti (-15). A fronte di 66.424 tamponi effettuati, sono 273 i nuovi positivi (0,4%). Ottime notizie dalla provincia di Como dove non è stato registrato alcun contagio, ma i numeri sono molto incoraggianti su tutto il territorio - prosegue Moratti . Un'ulteriore dimostrazione che la campagna vaccinale di Regione Lombardia sta portando i risultati sperati, soprattutto alla luce di un'ormai consolidata ripresa delle attività lavorative, della didattica a scuola in presenza, della pratica sportiva, oltre alla socialità in luoghi di incontro legati a cinema, svago, cultura e sport".