Costo della casa a Milano, la soluzione: trasporti regionali migliori

Villois

Il deficit dei trasporti pubblici di parte rilevante della Lombardia rappresenta un ostacolo di vaste dimensioni alla necessità di allargare il perimetro residenziale in modo da ridimensionare i prezzi degli immobili della periferia di Milano, gli unici ancora accessibili ai redditi della grande maggioranza dei milanesi, ma comunque già a prezzi, sia per acquisto, che per locazione ad alto rischio insostenibilità. L’attuale costo della vita a Milano fa sempre più a schiaffi con il reddito medio, l’incidenza dell’abitazione, che non dovrebbe superare il 25-30% del reddito, lo ha abbondantemente superato appostandosi intorno al 40% e oltre. È ormai praticamente impossibile trovare nella periferia della città appartamenti, anche di limitate dimensioni, che costino meno di mille euro mese per affitto e qualcosa di più per mutuo, ai quali vanno aggiunti gli oneri condominiali e di riscaldamento che incidono per altri 250/ 300 euro mese, la somma dei quali porta a sfiorare i 16/18mila euro anno, a fronte di un reddito medio che è ben sotto i 30 mila euro. Per allargare la proposta residenziale all’hinterland e alle cittadine delle province confinanti è indispensabile dare corso a un grande progetto residenziale che, per diventare attraente, necessita inderogabilmente di trasporti veloci, efficienti con ampie disponibilità di orari e un tempo di percorrenza dei 30 minuti. Lo stimolo ad andare a vivere fuori Milano può scattare solo nel caso di trasporto pubblico adeguato: la qualità della vita dei pendolari diventa così assimilabile a quella di chi si deve spostare dalla periferia al primo e secondo centro di Milano. La Regione possiede la maggioranza di Trenord: inserisca ai primi posti della sua agenda il piano trasporti e lo coniughi con quello residenziale della provincia, non solo di Milano.