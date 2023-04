Cosa ne pensa Chat GPT del “genere“

di Laura

Agnoletto Baj*

Così GPT, la nuova intelligenza artificiale, ha risposto alla mia domanda: il design è sessista? Genere e design sono due concetti interconnessi che hanno un impatto significativo sul modo in cui percepiamo e interagiamo con il mondo che ci circonda. Il design è il processo di creazione di oggetti, spazi ed esperienze che soddisfano esigenze specifiche e risolvono particolari problemi. Il genere, d’altra parte, si riferisce ai ruoli, ai comportamenti e alle aspettative socialmente costruiti che sono associati all’essere maschio o femmina. Il design è stato storicamente dominato dagli uomini e, di conseguenza, molti prodotti e spazi sono stati creati pensando a una prospettiva maschile. Ad esempio, gli interni delle auto sono stati progettati partendo dal presupposto che il conducente sia un uomo, con conseguenti problemi di visibilità e comfort per le donne guidatrici. Allo stesso modo, alcuni dispositivi medici, come cardiofrequenzimetri e polsini per la pressione sanguigna, sono stati progettati pensando ai corpi maschili, rendendoli meno efficaci per le donne.

Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza della necessità di progettare prodotti e spazi che siano più inclusivi e rispettosi delle diverse identità ed espressioni di genere. Ciò include tutto, dalla creazione di opzioni di abbigliamento più diverse alla progettazione di bagni pubblici che accolgono persone di tutti i sessi. I designer possono affrontare questi problemi coinvolgendo un gruppo eterogeneo di persone nel processo di progettazione, conducendo ricerche sulle esigenze specifiche dei diversi sessi ed essendo consapevoli dei modi in cui le norme e gli stereotipi di genere possono influenzare le decisioni di progettazione. In definitiva, progettare pensando al genere può aiutare a creare prodotti e spazi più accessibili, equi e responsabilizzanti per tutti. Ora il Garante della Privacy italiana ha bloccato l’utilizzo di Chat GPT in Italia viste le sue preoccupazioni sulla protezione dei dati personali degli utenti che interagiscono con sistemi di intelligenza artificiale; staremo a vedere cosa succederà, certamente il tema è di grandissima attualità.*Docente Ied