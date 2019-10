Milano, 18 ottobre 2019 - Studenti in corteo oggi, venerdì 18 ottobre, a partire dalle ore 9.30. L'iniziativa è promossa da "Rete studenti Milano". Gli studenti hanno chiesto maggiori fondi e investimenti per la scuola pubblica, sotto lo slogan "Vogliamo l'istruzione, non l'estinzione". Nel corso della manifestazione striscioni e cori contro la Turchia e a favore del popolo curdo.

IL PERCORSO - Concentramento in largo Cairoli. Il corteo proseguirà in Foro Buonaparte - piazzale Cadorna - via Carducci -via Vincenzo Monti - piazza Virgilio - via Boccaccio - Piazzale Conciliazione - via Toti - Piazzale Baracca - corso Vercelli - piazza Piemonte - via Sardegna - piazza Tripoli - viale Caterina da Forlì - via Strozzi. Milano, studenti in piazza contro la Turchia: corteo in centro, mezzi Atm deviati

Per permettere il passaggio del corteo, Atm ha disposto la deviazione di alcuni mezzi.

