'People - Prima le persone', a Milano la marcia antirazzista per i diritti di tutti

Milano, 2 marzo 2019 - Palloncini colorati, bandiere della pace e tanti striscioni: da via Palestro, lungo tutto corso Venezia in migliaia si sono radunati per la manifestazione 'People - Prima le persone' che, dopo aver percorso le vie del centro arriverà in piazza Duomo per un afro street party finale del dj italo nigeriano Simon Samaki Osagie, l’inventore dell’ultima moda britannica in fatto di flash mob musicali a tema politico, che è arrivato appositamente da Londra. Qui, in molti canteranno e balleranno a ritmo di 'People have the power' di Patti Smith e poi ci sarà una grande catena umana.

Ad aprire il corteo, come annunciato, gli scout Cngei che reggono lo striscione ' People' e insieme a loro l'assessore alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino che nei mesi scorsi ha lanciato l'idea di una manifestazione per affermare "i diritti". Srotolata una 'maxi bandiera' della pace lunga 150 metri e cucita da donne italiane e straniere e un altrettanto grande Tricolore. Nelle prime file, le associazioni a tutela di tutti i diritti dei bambini,Mamme per la pelle, CIAI, Coro dei leoni, Mamme a scuola, Ledha, L'Abilità, AllegroModerato, Libera. Sono oltre mille le associazioni che hanno aderito al corteo e 700 i comuni. Tanti i politici, leader nazionali e segretari generali di sigle come Cgil, Cisl, Uil, Arci, Emergency, Amnesty International, Medici senza frontiere. Tra loro, non mancano il sindaco di Milano Beppe Sala, l'ex sindaco Giuliano Pisapia, Pier Luigi Bersani, i presidenti di Toscana e Lazio, Enrico Rossi e Nicola Zingaretti, il radicale Marco Cappato. Poi ci sono le decine di volti del mondo dello spettacolo e della cultura: fra loro, Malika Ayane, Silvio Soldini, Giobbe Covatta, Claudio Bisio, Luca Bigazzi, Amelia Monti, Lella Costa. Numerosi anche i semplici cittadini arrivati con amici e famiglie per partecipare in modo spontaneo al corteo.

Si tratta di un'iniziativa pubblica a favore di un mondo che metta al centro le persone, contro la diseguaglianza, lo sfruttamento, la condizione di precarietà. Il corteo desidera lanciare un messaggio di inclusione, pari opportunità e una democrazia reale per un'Italia senza discriminazioni, senza muri, senza barriere. E, nel ribadire Prima le Persone, ribadire che in Italia e in Europa servono politiche sociali nuove ed efficaci, per il lavoro, per la casa, per i diritti delle donne, per la scuola e a tutela delle persone con disabilità.

Obiettivo dichiarato è quello di uguagliare quel traguardo del 20 maggio del 2017 che portò in piazza sempre a Milano 100mila persone e di superare i 50mila arrivati in piazza del Popolo a Roma per il raduno #primaglitaliani del leader leghista Matteo Salvini.