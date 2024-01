Corso gratuito di autodifesa femminile

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, torna il corso di difesa femminile gratuito, organizzato dal Samurai Club e patrocinato dal Comune di Sesto San Giovanni: le cittadine sestesi potranno apprendere le efficaci tecniche di autodifesa da usare in caso di aggressione. Il percorso ha l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui pericoli che si possono incontrare per strada, sviluppando tutte le attenzioni necessarie per capire i segnali che preannunciano un’aggressione e imparando a gestire paure ed emozioni in situazioni critiche.

Le lezioni saranno tenute dagli organizzatori Massimo Riccio, maestro del Samurai Club, e Giuseppe Russo, sostituto commissario coordinatore del commissariato di polizia cittadino. "La prevenzione, in tema di difesa personale, è fondamentale. Siamo felici di ospitare nuovamente questa iniziativa – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano –. La sicurezza dei nostri cittadini, in questo caso delle donne, è una priorità dell’amministrazione comunale. Credo molto in momenti di formazione come questi: la prevenzione è fondamentale. Ringrazio gli organizzatori per la bella e importante iniziativa che permetterà alle partecipanti di imparare preziose tecniche di autodifesa". Il corso partirà a febbraio: per informazioni e iscrizioni si può chiamare il numero 334/1245349 o scrivere a riccio.massimo@virgilio.it.

A Cormano invece domani, alla palestra di via Gramsci, partirà il ciclo di autodifesa tenuto dal maestro di karate e kung fu Alfredo Santini, insieme al maestro Carlo Annoni: le lezioni sono aperte a tutti gli interessati. La.La.