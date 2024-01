Corso di fumetto: nuovo ciclo di lezioni al via il 15 gennaio

Torna il corso di fumetto dedicato a ragazze e ragazzi dai 12 ai 18 anni. La proposta è dedicata sia a chi inizia da zero, sia a chi ha già frequentato i corsi precedenti. Il corso si svolgerà nella biblioteca Corte Valenti di via Monza, con il patrocinio del Comune di Garbagnate, la collaborazione della Fondazione per leggere e della scuola internazionale di Comics. Il corso prevede 18 lezioni a partire dal 15 gennaio, ogni lunedì, dalle 17 alle 19. Attraverso le lezioni, i ragazzi potranno acquisire abilità per passare dalla sceneggiatura alla tavola da disegno. L’iniziativa avrà come docente Francesco Mortarino della Scuola Internazionale di Comics, quarantacinquenne la cui formazione come grafico pubblicitario ha ceduto il passo alla passione per il fumetto. Ha lavorato principalmente con Sergio Bonelli editore e anche nel mercato americano con Idw e Boom Studios. Attualmente è al lavoro sulla nuova serie “Power Rangers“ nata dalla precedente “Go Go Power Rangers“. La quota di iscrizione al corso è 10 euro. Informazioni e iscrizioni: biblioteca Corte Valenti, 02.78618700 - biblioteca@comune.garbagnate-milanese.mi.it Davide Falco