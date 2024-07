Corsico, minaccia i passanti e danneggia i box con una mazza di metallo: arrestato

Corsico (Milano), 26 luglio 2024 – Momenti di paura per le strade di Corsico, nel Milanese.

Alcuni cittadini si sono spaventati dopo aver visto un uomo in stato confusionale che minacciava i passanti in piazza Giovanni Falcone. E che si è introdotto in un condominio danneggiando i box, per poi tornare in strada e spaccare la vetrata di un ristorante nella vicina via Sant'Adele.

Per questo, hanno avvisato i carabinieri, che sono subito intervenuti e hanno fermato l’uomo, un pregiudicato, in stato di alterazione psicologica. Dopo averlo bloccato, gli hanno sequestrato la mazza metallica che aveva con sè e lo hanno arrestato.