Lavori in corso al parco Cabassina. Si parte dal laghetto

Mentre prosegue il cantiere che riqualificherà il parco Giorgella e la piazza Papa Giovanni XXIII (sono iniziate in questi giorni le lavorazioni su acqua e gas, con i relativi scavi), lo stesso operatore ha cominciato con l’intervento che riguarda il parco Cabassina. Questa prima fase è dedicata al laghetto, con il rifacimento e la sistemazione delle sponde e con il posizionamento di grosse pietre che daranno vita a una sorta di scogliera. Sulle rive saranno realizzati dei punti di osservazione per la natura che caratterizza il parco. La seconda fase delle lavorazioni sarà dedicata al completo rifacimento del parco, con strutture per sportivi, bimbi, anziani e giovani. Nei prossimi mesi sarà avviato il cantiere per la riqualificazione del parco Resistenza.