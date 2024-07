Corsi per adulti: "Associazioni fatevi avanti"

Il Comune sollecita una manife stazione di interesse per le associazioni del territorio. Si tratta dello svolgimento di corsi per adulti relativi ad attività culturali e ricreative, con la concessione di locali per cinque anni. C’è tempo fino alle 12 di venerdì 26 luglio per presentare la domanda. L’amministrazione comunale intende verificare l’eventuale disponibilità di associazioni, iscritte all’albo delle associazioni del Comune di Senago, interessate all’affidamento, tramite una convenzione, di corsi didattici e ricreativi per adulti, nel centro civico di via Neruda, dato in concessione a titolo gratuito. "Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicarci la disponibilità a essere invitati alla eventuale successiva selezione che sarà indetta per l’affidamento. Con questo avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L’avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di sospendere, interrompere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato", spiegano dal Comune.

Le associazioni che intendono partecipare devono avere tra le proprie finalità e quindi nel proprio statuto la realizzazione di attività didattiche e ricreative. Gli spazi saranno concessi in comodato d’uso gratuito, per lo svolgimento di attività a favore della cittadinanza e l’assenza di scopo di lucro; gli spazi sono un salone e un locale segreteria concessi in uso esclusivo. I corsi didattici dovranno essere tenuti da docenti esperti e dovranno essere organizzate conferenze, dibattiti e altre attività rivolte a cittadini. La convenzione avrà la durata di cinque anni con la possibilità di rinnovo triennale. Sono invece a carico dell’associazione le spese per le utenze.