Corsi gratuiti per neogenitori: "Non siete soli"

L’obiettivo è frenare l’inverno demografico, anche attraverso azioni per sostenere le giovani famiglie. Il Comune e Confcommercio, nella cornice del Patto per il lavoro, hanno organizzato un corso di formazione per coppie e famiglie, pre o post nascita, per "sensibilizzare i genitori rispetto a opportunità, strumenti e norme in termini di diritto di famiglia e politiche di conciliazione, per acquisire consapevolezza sulla riorganizzazione dei costi e dei tempi, sviluppare dimestichezza su come bilanciare i carichi nella coppia". Evitando così che mamme o papà debbano sacrificarsi per la cura dei figli fino a lasciare il lavoro. Un corso gratuito, allo spazio Base, articolato in tre incontri.

ll modulo psicologico (19 ottobre) curato dalla psicoterapeuta Laura Patti sarà basato sul doppio carico emotivo per genitori che lavorano. Nel modulo economico, l’economista e fondatrice di Equonomics, Azzurra Rinaldi, (9 novembre), accompagnerà invece i genitori in una riflessione sull’occupazione femminile e sui ritorni economici della doppia genitorialità. Infine, nel modulo organizzativo che si svolgerà il 16 novembre, Marzia Mirabella, pedagogista di Happy Child, illustrerà alle coppie i benefici di “Una nuova organizzazione quotidiana“. "Troppe donne ancora – spiega l’assessora alle Politiche del Lavoro e Sviluppo economico del Comune Alessia Cappello – rinunciano alla propria professione perché non riescono a gestire i nuovi carichi familiari. Ecco perché, insieme a Terziario donna di Confcommercio, abbiamo pensato a questo progetto, realizzando dei corsi accessibili a tutti, gestiti da dei coach professionisti".

A.G.