Corsi di lingue e laboratori artistici Attività gratis (o quasi) per gli alunni

“Oltre la scuola” per aiutare le famiglie. Il nuovo anno scolastico porta con sé una ricca offerta di attività extrascolastiche. Ventitré corsi, tredici plessi scolastici, zero preoccupazioni. È questa la formula di “Oltre la scuola”, il piano di attività extrascolastiche pomeridiane ideato dal Comune e realizzato con il finanziamento di Regione Lombardia. Il progetto, in partenza con l’avvio del nuovo anno scolastico, coinvolgerà gli alunni delle scuole di San Donato dal primo anno della materna fino alla terza media, indipendentemente da quale sia il loro Comune di residenza. "Uno dei principali obiettivi dell’Amministrazione – spiega l’assessora all’Istruzione ed Educazione Valentina Marzani – è quello di rendere San Donato una città a misura di famiglia, supportando i genitori nella gestione dei loro impegni quotidiani. Il nuovo piano di attività extrascolastiche in partenza a ottobre ci consentirà di perseguire questo obiettivo, offrendo alle nuove generazioni un’occasione di crescita e di intrattenimento in un ambiente protetto. La ricca offerta di corsi pomeridiani promossa dal Comune, infatti, oltre a garantire alle famiglie una migliore gestione dei tempi di vita e lavoro, offrirà ai genitori la possibilità di coltivare lo sviluppo personale dei propri figli, assecondandone le passioni e stimolando il loro interesse verso il mondo circostante". Corsi di lingua inglese, attività ricreative e laboratori artistici saranno solo alcune delle iniziative organizzate dal Comune per offrire per la prima volta alle famiglie l’opportunità di usufruire dei corsi pomeridiani senza preoccupazioni organizzative. Le attività extrascolastiche, infatti, si integreranno alla perfezione con il sistema sandonatese d’istruzione e includeranno un apposito servizio di supporto educativo per i bambini con disabilità. L’altro considerevole vantaggio consiste nei costi previsti per ciascun corso. Le attività, svolte quotidianamente fino a fine febbraio, saranno gratuite per gli alunni già iscritti ai servizi di pre e post-scuola, mentre avranno un costo di 10 euro per ciascun bambino residente a San Donato e di 50 euro per i non residenti.