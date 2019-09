Milano, 15 settembre 2019 - Va in scena la Milano da correre nel weekend del 14-15 settembre. Sabato a Rho-Fiera è andata in scnea la Color Run, la 5 chilometri non competitiva all'insegna di musica, colori e voglia di divertirsi. Domenica mattina è stata invece la volta della Salomon Running, l'urban trail tra i grattacieli di City Life e del Libellula Fly Up, la corsa verticale lungo gli 866 gradini e i 39 piani di Palazzo Lombardia.

Complice anche il bel sole che illumina la città, gli eventi hanno richiamato centinaia di runner e anche semplici appassionati e curiosi, desiderosi di cimentarsi in una delle manifesazioni podistiche, decretando così il successo organizzativo di tutti e tre gli appuntamenti,