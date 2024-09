Correva sul marciapiede. Travolta e uccisa a 3 anni

Stava correndo sul marciapiede in via Redipuglia, probabilmente per gioco, qualche metro lontana dalla mamma, quando è stata investita e uccisa da un furgone che stava facendo manovra. Una bambina di 3 anni è morta ieri pomeriggio a Baranzate. L’incidente è successo intorno alle 18.30. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale e dai carabinieri della compagnia di Rho intervenuti sul posto, alla guida del furgoncino c’era un italiano di 57 anni, che aveva appena svoltato per entrare in un passo carraio al civico 5 e non si è reso conto della presenza della bambina, troppo piccola per essere vista. L’impatto è stato violento, l’uomo è sceso subito dal mezzo per vedere cosa era successo.

Immediata la telefonata alla centrale operativa del 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Paderno Dugnano. Le condizioni della bimba sono apparse subito molto gravi, e dopo le prime cure mediche sul posto la piccola è stata trasferita in codice rosso al Niguarda. Ma è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. La mamma di 43 anni, che non è stata investita, quando ha visto la bambina a terra ha avuto un malore: è stata portata anche lei al Niguarda in codice giallo. Carabinieri e polizia locale hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità. Hanno fatto i rilievi sul posto, ascoltato il racconto dell’autista del furgone e di altre persone che erano presenti al momento, il furgone è stato posto sotto sequestro. Non è chiaro se in quella zona, poco distante dalla via Gorizia, ci siano telecamere che possano aver ripreso l’incidente.

La bambina è nata in Italia da genitori egiziani. Il sindaco Luca Elia informato del drammatico incidente si è recato all’ospedale Niguarda dove è stato informato della sua morte. "L’amministrazione comunale e la cittadinanza tutta sono vicine alla famiglia della bambina di tre anni che, a seguito di un investimento in via Redipuglia questo pomeriggio, ha perso la vita – recita un post su Facebook –. Una terribile tragedia che colpisce profondamente la nostra comunità". Il conducente è risultato negativo all’etilometro. Il veicolo è stato posto sotto sequestro, probabilmente il conducente sarà indagato per omicidio stradale. La morte della piccola è una tragedia per tutta la comunità baranzatese e in particolare per quella egiziana, una delle più numerose nel Comune alle porte di Milano.