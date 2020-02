Milano, 25 febbraio 2020 - Scuole chiuse a causa dell'emergenza coronavirus, ma per molti la didattica non si è fermata grazie alle piattaforme digitali. E così, sono partite le lezioni e-elarning. Fra i casi in questione, tre arrivano dalla Lombardia: due direttamente dalla provincia di Varese, e più precisamente da Saronno e Busto Arsizio, e uno da quella di Milano, e cioè Melzo.

Istituto Prealpi di Saronno

Il preside Franco Marano e il corpo docenti dell’istituto Prealpi di via San Francesco a Saronno hanno deciso di portare avanti le lezioni sfruttando le potenzialità della tecnologia. Da oggi gli studenti faranno lezione online. "Una innovazione importante per il nostro istituto che vuole essere vicino a studenti e famiglie, cercando così di non interrompere i programmi dell’anno scolastico".

Istituto Tosi di Busto Arsizio

Stessa scelta anche al Tosi di Busto Arsizio. La dirigente Amanda Ferrario e il collegio docenti hanno studiato un modo alternativo per assicurare i giorni di frequenza nel rispetto dell’ordinanza coronavirus. Da oggi i professori si collegheranno con la classe: chi risulterà assente dovrà giustificarsi come se fosse mancato in aula.

Istituto Comprensivo Ungaretti di Melzo

Idea simile anche per l’istituto comprensivo Ungaretti di Melzo, alle porte di Milano. I suoi oltre 700 studenti della scuola primaria e secondaria potranno non solo seguire i "tutorial", ma anche interagire con i docenti creando delle vere e proprie classi digitali, dato che hanno già tutti in dotazione dei tablet. "La nostra scuola da questo punto di vista è avvantaggiata dall'essere già in possesso delle tecnologie e delle competenze richieste per utilizzare nuove forme di didattica", ha sottolineato la dirigente scolastica, Stefania Strignano. Strignano parteciperà con un gruppo di rappresentanti di diversi istituti italiani a un webinar organizzato da Tuttoscuola con la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina per pianificare una strategia di lavoro per far fronte a un'eventuale chiusura prolungata delle scuole.