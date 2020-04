Milano, 12 aprile 2020 - Sono passati cinquanta giorni dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, con la scoperta del paziente 1 all'ospedale di Codogno. E questa è una Pasqua diversa dal solito per gli italiani e in particolare per i lombardi, che hanno vissuto e stanno vivendo con durezza i drammatici effetti della diffusione di Covid-19. Dal governatore Attilio Fontana arrivano gli auguri e un messaggio di speranza: "Ce la faremo, amici". Il presidente della Lombardia ha deciso di postare le foto dei falchetti appena nati sul tetto del Consiglio Regionale. "Vedere queste stupende creature è sempre una gioia - ha scritto Fontana - I tre falchetti stanno bene: è il miracolo della vita, che mi piace condividere con voi in questa Pasqua difficile per tutti".

L'assessore al Welfare Giulio Gallera questa mattina ha seguito la messa nella cappella dell'ospedale di Cuggiono (Milano). "Da 8 settimane - ha scritto - sto vivendo momenti complicati e difficili di grande sofferenza pensando a coloro che sono stati colpiti gravemente dal Coronavirus e alle tante persone decedute per colpa di questo subdolo nemico invisibile. Auguro a me e a tutti di trovare la forza di guardare al futuro con grande positività". Oltre agli auguri, il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala ha dedicato "un abbraccio in particolare ai nostri eroi medici, infermieri, personale sanitario e a tutti coloro che stanno lavorando per garantire i servizi essenziali. Ancora una volta, grazie!".