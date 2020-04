Milano, 17 aprile 2020 - Un milanese ultraottantenne è stato multato per essersi recato dal capoluogo lombardo al mare in Liguria, sulla riviera savonese, insieme alla fidanzata. È successo mercoledì pomeriggio: a sorprendere la coppia è stata la polizia locale di Borgio Verezzi, in provincia di Savona.

Il singolare episodio, purtroppo non il primo della serie, è stato reso noto ieri dal sindaco della località balneare, Renato Dacquino, che ha definito «inconscienti» i due anziani, in gita romantica fuori porta nonostante le restrizioni agli spostamenti imposti dal lockdown per la pandemia da Covid-19.

«Dalla loro superficialità e stupido egoismo nasce il rischio di contagi, possibile non rendersene conto? – si è chiesto il primo cittadino –. Il buon esempio è importante, le persone adulte sono doppiamente responsabili».