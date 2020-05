Milano, 4 maggio 2020 - Milano torna al parco nel primo giorno della fase 2 dell'emergenza coronavirus. Non ci sono controlli agli ingressi dei due polmoni verdi al centro della metropoli, il parco Sempione e i giardini Montanelli di Porta Venezia, ma cartelli appesi ai cancelli ricordano cosa si può fare (camminare, correre e sedersi sulle panchine mantenendo il distanziamento sociale) e non si può fare, precisando che l'accesso è consentito a persone senza sintomatologia da infezione respiratoria e febbre e non soggette a misure di quarantena.

Nei viali alberati, controllati da una pattuglia di carabinieri, ci sono numerosi runner, che hanno potuto riprendere il loro sport, mantenendo le distanze imposte dalle norme. Un ritorno che ha reso 'felici' molti di loro. "Inoltre l'aria e' buona", afferma qualcuno, di corsa, constatando un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali.

Non mancano persone in bici, a spasso con cani o bambini. Al parco Sempione hanno trascorso la mattinata anche un papà con il figlio, tirando ai canestri dello storico playground che un tempo attirava anche i campioni dell'Olimpia e nel 2011 ha ospitato le prodezze della stella del basket Nba Kobe Bryant, recentemente scomparso.